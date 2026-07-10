Дети отравились в частном детском саду в Екатеринбурге

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 109 0

В дошкольном учреждении было зафиксировано множество нарушений.

Отравление детей в саду Екатеринбурга

Фото: 5-tv.ru

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В частном детском саду «Премьер» в городе Екатеринбург зафиксировано несколько случаев заболевания детей энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области в своем Telegram-канале.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с растущей заболеваемостью энтеровирусной инфекцией среди детей, посещающих частный детский сад „Премьер“ <…> проводит эпидемиологическое расследование», — уточнили в ведомстве.

Там также уточнили, что в дошкольном учреждении уже были выявлены многочисленные нарушения. Среди них: требования к завтраку, к помещениям для приготовления пищи и хранения продуктов, к приготовлению дезинфицирующих растворов и хранению уборочного инвентаря.

Кроме того, нарушены требования к планировке помещений детского сада. Там нет возможности для формирования изолированных помещений для каждой детской группы. Не предусмотрены кладовые и отделы с холодильным оборудованием. Не созданы условия и для предотвращения загрязнения продуктов питания.

Более того, у сотрудников отсутствуют обязательные медицинские книжки и другие документы, которые могут подтвердить прохождение работниками обследований.

Также не была предоставлена информация по эксплуатации бассейна. В том числе данные о системе водоснабжения, очистки, дезинфекции, проведения лабораторных исследований контроля качества воды.

В Роспотребнадзоре добавили, что деятельность индивидуального предпринимателя Бойко, которому и принадлежит частный сад «Премьер», была приостановлена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело после массового отравления посетителей одного из кафе в центре города. За помощью к врачам обратились шесть человек, в том числе один ребенок. Последний был госпитализован в инфекционную больницу.

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