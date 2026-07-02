Дети массово заразились энтеровирусом в школах и детских садах Воркуты

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 30 0

Наибольшее число случаев зафиксировали в одном из детсадов.

Дети массово заразились энтеровирусом в Воркуте что известно

Фото: www.globallookpress.com/Jens Büttner

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В детских садах и школах Воркуты произошло массовое заражение энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Заболевание настигло 37 детей в одной школе и пяти детских садах города. По информации источника, наибольшее число случаев зафиксировали в одном из детских садов, где заболели 11 воспитанников.

В остальных четырех заболели от трех до девяти детей, в школе инфекцию подхватили шесть учеников.

Отмечается, что всем заболевшим оказали своевременное амбулаторное лечение.

Совместно с Роспотребнадзором в образовательных учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия.

Как ранее писал 5-tv.ru, в начале июня в лагере под Красноярском 16 детей обратились к врачам с признаками отравления — у них сильно болели животы. Одного ребенка госпитализировали с кишечной инфекцией. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а в спальном корпусе, в котором жили отравившиеся дети, на неделю ввели карантин.

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