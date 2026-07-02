Дети массово заразились энтеровирусом в школах и детских садах Воркуты
Наибольшее число случаев зафиксировали в одном из детсадов.
Фото: www.globallookpress.com/Jens Büttner
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В детских садах и школах Воркуты произошло массовое заражение энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Заболевание настигло 37 детей в одной школе и пяти детских садах города. По информации источника, наибольшее число случаев зафиксировали в одном из детских садов, где заболели 11 воспитанников.
В остальных четырех заболели от трех до девяти детей, в школе инфекцию подхватили шесть учеников.
Отмечается, что всем заболевшим оказали своевременное амбулаторное лечение.
Совместно с Роспотребнадзором в образовательных учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия.
Как ранее писал 5-tv.ru, в начале июня в лагере под Красноярском 16 детей обратились к врачам с признаками отравления — у них сильно болели животы. Одного ребенка госпитализировали с кишечной инфекцией. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а в спальном корпусе, в котором жили отравившиеся дети, на неделю ввели карантин.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?