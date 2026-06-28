Стали известны пары первого раунда плей-офф ЧМ-2026 по футболу

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

В 1/16 финала вышли 32 сборные.

Первый раунд плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Фото: Reuters/Issei Kato

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Определены пары первого раунда 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. После завершения группового этапа в плей-офф вышли 32 сборные.

В 1/16 финала будут состязаться Германия, США, Франция, Австралия, Швеция, Южная Африка, Канада, Нидерланды, Марокко, Мексика, Сенегал, Хорватия, Испания, Австрия, Босния и Герцеговина, Швейцария, Парагвай, Бразилия, Япония, Кот-д’Ивуар, Норвегия, Эквадор, Англия, ДР Конго, Португалия, Аргентина, Кабо-Верде, Египет, Алжир, Колумбия, Гана и Турция.

Первыми будут соревноваться сборные Канады и Южной Африки — игра состоится в 22:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал, что 19 национальных команд вышли в плей-офф досрочно.

Чемпионат мира 2026 года начался 11 июня и проходит сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Групповой этап завершился 27 июня. В 1/16 финала досрочно вышли по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь сильнейших команд, занявших третьи места.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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