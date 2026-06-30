Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1943

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Ранения в ходе стихийного бедствия получили 10 571 человек.

Сколько людей погибли во время землетрясения в Венесуэле

Фото: Reuters/MIGUEL MEDINA

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Число погибших при мощном землетрясении в Венесуэле выросло до 1943 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в ходе брифинга.

По его словам, ранения получили 10 571 человек. До этого власти сообщали о меньшем числе жертв, однако данные продолжают обновляться по мере разбора завалов и поступления информации из пострадавших районов.

Землетрясение произошло в ночь на 25 июня. Тогда страну накрыли две серии сильных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, магнитуда первого составила 7,2, второго — 7,5. После основных ударов сейсмологи зафиксировали еще 430 афтершоков. Это осложнило спасательные работы и усилило угрозу новых разрушений в поврежденных зданиях.

Как писал 5-tv.ru, землетрясение стало самым мощным в Венесуэле с 1900 года. В результате стихии были разрушены сотни жилых домов, повреждены больницы, дороги и другие объекты инфраструктуры. По оценке Международной организации по миграции (МОМ), входящей в структуру ООН, последствия катастрофы могли затронуть до 6,7 миллиона жителей страны.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Москва также заявила о готовности оказать Каракасу всю необходимую помощь.

Власти Венесуэлы продолжают уточнять масштаб разрушений и число пострадавших. Спасатели работают в районах, в которых под завалами еще могут находиться люди.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, посол РФ в Венесуэле заявил, что пострадавшие при землетрясении россияне идут на поправку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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