Шестеро человек пострадали в результате мощного торнадо в Свердловской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 13 0

Власти организовали подвоз питьевой воды и открыли пункт временного размещения.

Торнадо в Свердловской области 22 июня 2026 — пострадавшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Тема:
Погода

Шесть человек получили ранения в результате мощного торнадо, обрушившегося на город Кушва в Свердловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента информационной политики региона.

В организации отметили, что четверо пострадавших находятся в центральной городской больнице Кушвы, а еще двоим назначили амбулаторное лечение. В город также выехали специалисты Северного филиала центра медицинских катастроф.

В департаменте подчеркнули, что раненых среди несовершеннолетних нет. Власти организовали подвоз питьевой воды и медикаментов, а также открыли пункт временного размещения для граждан, чьи дома пострадали от стихийного бедствия.

По словам руководителя Кушвинского округа Михаила Слепухина, ситуация в городе находится под контролем, экстренные и коммунальные службы устраняют последствия урагана. Он также призвал горожан соблюдать все меры безопасности.

Кроме того, восстановлением электроснабжения занимаются свыше 40 специалистов. В департаменте уже заявили о включении света в Нижней Туре. При этом в округе продолжаются перебои с водой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стихийное бедствие в Кушве лишило электричества более четырех тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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