Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
Блогера сказала наследнику, что иногда ее называют «Апткуда».
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Блогер Самойлова разыграла сына, который не знал ее имени
Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова на личной странице в социальных сетях опубликовала «совершенно серьезный» разговор с юным сыном — Давидом Устименко. Наследник Самойловой и рэпера Дениса Устименко-Вейнштейна, более известного под псевдонимом Джиган, признался в том, что не знает, как зовут его маму по-настоящему.
«Не съемочное… Съемочное, мне кажется, Оксана, как у папы», — рассуждал он.
Самойлова спросила, какое имя, по мнению сына, является ее «ненастоящим». Давид ответил, что не знает. Тогда блогер предложила вспомнить, как к ней обращаются бабушка и дедушка. Ребенок отметил, что они называют ее «дочкой», но это не дало ответа на вопрос.
После этого Самойлова шепнула сыну имя «Апткуда» и сказала, что ее иногда так зовут. Мальчик поверил, но мама быстро развеяла недоразумение. Блогер пояснила, что это была шутка, и подтвердила, что ее настоящее имя — Оксана.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова переживает сложный жизненный этап.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
Читайте также
88%
Нашли ошибку?