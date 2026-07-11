Сын Самойловой не знал настоящего имени матери

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Алена Куликова
Алена Куликова 2 331 0

Блогера сказала наследнику, что иногда ее называют «Апткуда».

Как Оксана Самойлова разыграла сына

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогер Самойлова разыграла сына, который не знал ее имени

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова на личной странице в социальных сетях опубликовала «совершенно серьезный» разговор с юным сыном — Давидом Устименко. Наследник Самойловой и рэпера Дениса Устименко-Вейнштейна, более известного под псевдонимом Джиган, признался в том, что не знает, как зовут его маму по-настоящему.

«Не съемочное… Съемочное, мне кажется, Оксана, как у папы», — рассуждал он.

Самойлова спросила, какое имя, по мнению сына, является ее «ненастоящим». Давид ответил, что не знает. Тогда блогер предложила вспомнить, как к ней обращаются бабушка и дедушка. Ребенок отметил, что они называют ее «дочкой», но это не дало ответа на вопрос.

После этого Самойлова шепнула сыну имя «Апткуда» и сказала, что ее иногда так зовут. Мальчик поверил, но мама быстро развеяла недоразумение. Блогер пояснила, что это была шутка, и подтвердила, что ее настоящее имя — Оксана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова переживает сложный жизненный этап. 

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