В Курской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 86 0

Инцидент произошел в городе Рыльск.

Атака ВСУ на Курскую область 11 июля: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

В Рыльске Курской области мирный житель получил травмы в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в канале в мессенджере МАКС.

По словам главы области, под удар попала машина, внутри которой находился 39-летний мужчина. В результате атаки он получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга, а также осколочные ранения головы и правой руки.

«У него закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, сочетанное осколочное ранение головы и правой руки. Наши врачи оказали необходимую помощь, пострадавшего будут наблюдать амбулаторно», — написал губернатор.

Беспилотники ВСУ атаковали несколько районов Белгородской области. В селе Ясные Зори после удара дрона поврежден инфраструктурный объект. В Красном Октябре взрыв FPV-беспилотника выбил стекла в одной из квартир многоквартирного дома. В поселке Октябрьский дрон сдетонировал на дороге, в результате чего повреждения получили грузовой и легковой автомобили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Курская область
9 июл
Пострадавшая в ДТП с машиной первого замгубернатора Курской области скончалась
9 июл
Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП
8 июл
Три человека получили ранения в результате удара ВСУ по АЗС в Курской области
3 июл
Глава Рыльского района рассказал о состоянии пострадавших при подрыве на мине
3 июл
Врач рассказал о состоянии пострадавших после подрыва на мине в Рыльске
3 июл
«Бесчеловечное нападение»: Лантратова об ударе ВСУ по Токмаку
3 июл
Машина с сотрудниками администрации одного из районов Курской области подорвалась на мине
2 июл
«Каша для свиней»: мужчина рассказал о питании в украинском плену
2 июл
Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курскую область
1 июл
Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании фрагмента БПЛА в Курской области
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме Барнаула
17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео