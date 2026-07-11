Верховный лидер Ирана Хаменеи вскоре выступит с «важным посланием»
Речь аятоллы может быть связана с церемонией похорон его отца.
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Government/Office Of
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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в течение нескольких часов выступит с «важным посланием». Об этом сообщило агентство Fars.
По информации издания, речь аятоллы может быть связана с церемонией похорон его отца и предшественника на посту верховного лидера страны Али Хаменеи. Другие детали предстоящего обращения пока не раскрываются.
Али Хаменеи погиб после ударов США и Израиля по территории Ирана, которые произошли 28 февраля. Власти республики подтвердили смерть духовного лидера.
Церемония прощания с аятоллой началась 3 июля в Тегеране и продолжалась шесть дней. После этого траурная процессия переместилась в Мешхед — город, с которым был связан Али Хаменеи. Перед захоронением его тело также доставили в Кум, Наджаф и Кербель.
Похороны прошли в мавзолее Имама Резы на одноименной улице. В траурных мероприятиях в Тегеране приняли участие представители около 100 стран. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские военные временно прекратили нанесение ударов по Ирану. По данным источников, причиной паузы стал переговорный процесс.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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