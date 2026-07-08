Трамп: Россия — это большая страна и большая сила

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 79 0

Американский лидер признал, что страна обладает значительной военной мощью.

Россия обладает значительной военной мощью

Фото: Reuters/FILIP SINGER / POOL

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Президент США Дональд Трамп заявил о значительном военном потенциале России. Об этом он сообщил во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая прошла в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Говоря о российском государстве, американский лидер подчеркнул его масштаб и отметил, что страна обладает серьезными возможностями. Трамп охарактеризовал Россию как крупную державу с большой силой.

«Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила», — сказал американский президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона и длилась около полутора часов.

В ходе разговора Путин сообщил о ситуации в зоне специальной военной операции и заявил о продвижении российских войск по всей линии боевого соприкосновения, при этом указав на необходимость политико-дипломатического урегулирования с учетом российских позиций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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