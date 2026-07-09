Возгорание произошло на предприятии в Ставрополье в результате атаки дронов ВСУ

Огонь смог добраться до резервуаров с горючим и стал угрожать жителям близлежащих домов.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
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В результате атаки украинских беспилотников в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края произошло возгорание на предприятии. Об этом сообщил губернатор региона на своем канале в мессенджере МАКС.
На территории промышленного объекта работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее глава Ставрополья сообщал, что нет риска распространения огня. Однако ситуация ухудшилась, возгорание усилилось и добралось до резервуаров с горючими материалами.
На место происшествия были направлены дополнительные пожарные расчеты. Также для обеспечения безопасности жителей близлежащих домов эвакуировали. Были организованы пункты временного размещения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки ВСУ на биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области произошел пожар. Было выжжено 2,1 тысячи гектаров. Пострадала вся экосистема степи, особенно редкие и уязвимые виды. Уничтожено множество видов животных и растений, обитавших в этом месте. Фауна заповедника лишилась в том числе и краснокнижной степной гадюки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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