СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Энергодар

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Следователи дадут оценку действиям украинских боевиков.

Убийство женщины ударом БПЛА в Энергодаре: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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После гибели женщины в Энергодаре в Запорожской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) управление Следственного комитета России (СК РФ) по региону возбудило уголовное дело о теракте. Об этом сообщили на канале СК РФ в мессенджере МАКС.

«Вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА атаковали автобусную остановку по улице Комсомольской в городе Энергодаре. В результате преступных действий киевского режима погибла женщина, еще четверо получили ранения», — написала представитель пресс-службы ведомства Светлана Петренко.

СК организовал оперативные мероприятия по сбору улик и расследованию деталей удара — эксперты определят тип и модель беспилотника, а также установлению всех обстоятельств атаки. Кроме того, следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал что, в Энергодаре Запорожской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов ВСУ погибла местная жительница, еще четверо человек пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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