Таран в воздухе: как расчеты «Молний» и перехватчики армии России охотятся на дроны ВСУ

Тяжелые гексакоптеры ВСУ пытались нанести удар по нашим передовым позициям в районе Красного Лимана. Но российские дроны-перехватчики уничтожили вражескую технику. Один из самых эффективных приемов — таран в воздухе. Причем, на боевое дежурство выходят парами.

Такая тактика уже показала свою эффективность. В режиме реального времени все увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Лесной массив надежно укрывает расчет ударных беспилотников «Молния». Увесистый фугасный снаряд крепят в носовой части, и смертельно опасное оружие готово к выходу.

Очередное укрытие ВСУ на краснолиманском направлении разлетается на камни. Но на этом воздушный бой не заканчивается. В ответ враг запускает свои БПЛА. Разведка это фиксирует и мгновенно реагирует.

Находясь на пункте управления, в режиме онлайн наблюдаем за воздушными боями XXI века.

Так выглядит ударная работа зенитчиков 25-й армии группировки «Запад». Сбивают дроны разных модификаций. И что важно — за одним беспилотником на охоту может выйти сразу два перехватчика. Одни сбивают, вторые тут же готовят новую технику для удара.

Сейчас в каждом подразделении 25-й армии существуют вот такие секретные лаборатории по сборке БПЛА. И представить подобное в 2022 или 2023 году было практически невозможно. А сейчас это норма. Более того, подразделения соревнуются между собой, кто быстрее подготовит и отдаст в работу беспилотники.

Параллельно с уничтожением целей ведется негласное соревнование по пополнению полевого музея трофейными образцами. Очередным экспонатом стал вражеский беспилотник, успешно подавленный средствами радиоэлектронной борьбы.

«Они соревнуются между собой, кто из них лучше собьет. Плюс они видео предоставляют, объективный контроль. И на основе своей работы каждый старается кого-то превзойти, больше сбить целей. Они там уже делают отметки, кто больше сбил», — рассказал военнослужащий группировки «Запад» ВС России с позывным «Восток».

Так выглядит война нового поколения — беспощадная, быстрая и высокотехнологичная. Но за сухими цифрами отметок о сбитых и соревновательными рекордами кроется главное: надежная защита рубежей и каждодневный подвиг тех, кто днем и ночью стоит у пульта управления или у инженерного стола. И пока враг ищет новые уязвимые точки, наши бойцы находят новые способы быть на шаг впереди.

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