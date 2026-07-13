«Все также нужно есть»: в США миллионы граждан залезают в долги ради покупки еды

CBS News: в США миллионы граждан залезают в долги ради покупки еды

В США миллионы жителей вынуждены брать займы или тратить накопления, чтобы позволить себе покупку продуктов питания из-за резкого роста стоимости жизни. Об этом сообщило CBS News со ссылкой на исследование аналитического центра Urban Institute.

Согласно данным экспертов, более четверти работающих взрослых, использующих кредитные карты для закупки провизии, не могут вовремя погасить баланс или пропускают минимальные платежи.

Приблизительно каждый десятый респондент прибегает к займам в формате «купи сейчас, плати потом», при этом треть таких заемщиков уже допустила просрочки в 2025 году.

Около 20% участников опроса признались, что как минимум один раз за последние 12 месяцев брали средства из чрезвычайных фондов, не предназначенных для повседневных нужд, чтобы просто наполнить холодильник.

«Семьям все так же нужно есть. Им все равно придется оплачивать свои базовые потребности. Теперь на них ложится дополнительное бремя по выплате долгов — это может ограничить их способность удовлетворять свои основные нужды в будущем и вернуться к финансовой устойчивости», — прокомментировала ситуацию соавтор исследования и эксперт по общественной политике в Urban Institute Кассандра Мартинчек.

По ее словам, для домохозяйств с низким доходом продукты составляют львиную долю бюджета, поэтому любое подорожание лишает людей пространства для маневра.

Мартинчек подчеркнула, что рост числа пропусков минимальных платежей является тревожным сигналом глубокого финансового неблагополучия. Это влечет за собой штрафы и повышенные процентные ставки, достигающие 30%.

Эта проблема обострилась на фоне того, что за последние пять лет цены на продовольствие в США подскочили на 32%. Согласно результатам опроса, проведенного в мае, более трех четвертей американцев заявили, что их доходы не поспевают за инфляцией, которая в 2026 году вновь ускорилась.

Дополнительным фактором давления стало сокращение числа участников программы продовольственной помощи SNAP (продуктовые карточки) почти на пять миллионов человек после введения новых требований к работе.

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