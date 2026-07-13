Только отдельные ограничения: в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций

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Очередные меры против России стояли на повестке саммита глав МИД Евросоюза.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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В ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций

Помощь Украине в эти минуты обсуждают на саммите глав МИД ЕС в Брюсселе. На повестке стоял также 21-й пакет антироссийских санкций. Но, как признала глава евродипломатии Кая Каллас, согласовать его не удалось. Сейчас рассматривают только отдельные ограничения против физических лиц.

Поддержка Киева станет главной темой и встречи западных лидеров во Франции. В Париже через несколько часов начнется саммит так называемой «коалиции желающих». Ожидается прибытие глав 25 государств.

Европейская пресса сообщает, особое внимание будет уделено сотрудничеству в области ПВО и созданию системы противоракетной обороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия выступила с предложением прекратить финансирование Венецианской биеннале. Причиной такого решения в Брюсселе назвали участие России в выставке в этом году, при этом организаторы приняли решение о допуске российского павильона самостоятельно

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация Deutsche Welle признана иноагентом на территории России.

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