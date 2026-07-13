Аномальный вес: почему по всему миру рождаются дети-гиганты

Daily Mail: по всему миру все чаще рождаются дети-гиганты

В последние десятилетия в некоторых странах мира фиксируется рост числа случаев рождения младенцев с аномально высоким весом. Об этом сообщило Daily Mail.

Медицинские эксперты называют таких новорожденных «детьми-гигантами». Официально это состояние классифицируется как плодная макросомия, если вес ребенка при рождении превышает четыре килограмма.

По статистике, каждый десятый младенец сегодня попадает в эту категорию. Специалисты из Йельской школы общественного здравоохранения предупреждают, что высокий вес при рождении может быть предвестником опасных патологий.

В частности, такие дети во взрослом возрасте чаще сталкиваются с риском развития рака кишечника до 50 лет, а также склонны к ожирению, диабету второго типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Одной из главных причин сложившейся ситуации врачи считают состояние здоровья матерей. Рост веса новорожденных напрямую связывают с материнским ожирением и гестационным диабетом, который диагностируется примерно у каждой 20-й беременной.

Когда у матери повышен уровень сахара, избыток глюкозы проникает через плаценту к ребенку. Плод начинает вырабатывать собственный инсулин, который в данном случае работает как гормон роста, стимулируя избыточное накопление жира.

Доктор Кэтрин Далримпл из Королевского колледжа Лондона отмечает, что вес при рождении — это лишь маркер условий, в которых развивался плод.

По ее словам, макросомию во многих случаях можно предотвратить. Для этого женщинам рекомендуется поддерживать здоровую массу тела еще до зачатия, сохранять физическую активность во время вынашивания ребенка и строго следовать указаниям врачей при выявлении диабета беременных.

В то же время эксперты подчеркивают, что крупный размер при рождении не является гарантией будущих болезней. Многие такие дети вырастают абсолютно здоровыми при должном контроле за их развитием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.