«Я не шучу»: Бузова дважды перепутала хоккеистов с футболистами
Курьезное видео с участием артистки быстро разошлось по социальным сетям.
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/044; Telegram/ХК Торпедо/torpedonn; 5-tv.ru
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Ольга Бузова дважды перепутала хоккеистов с футболистами на встрече с «Торпедо»
Певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в неловкой ситуации во время встречи с хоккейным клубом «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Видео с курьезным моментом опубликовала пресс-служба команды.
Бузова приняла участие в спортивном мероприятии в рамках VK Fest вместе с нападающим «Торпедо» Матвеем Поляковым. Хоккеист подарил артистке фирменный игровой свитер клуба, который, по признанию певицы, ей сразу понравился.
«Как круто! Спасибо большое! Мне подходит название вашей команды. Во-первых, мне нравятся цвета — сине-бело-красные. Во-вторых, я — торпеда, а еще пушка, бомба, петарда. Успехов вам, успехов всем футболистам…» — сказала Бузова.
Поляков сразу же поправил артистку, напомнив, что перед ней хоккейная команда. Бузова улыбнулась и исправилась, однако спустя несколько секунд вновь оговорилась, пригласив к себе на концерт уже «всю футбольную команду». После второй ошибки спортсмен снова напомнил, что речь идет о хоккеистах, а певица рассмеялась.
На этом встреча не закончилась. Матвей Поляков предложил Ольге однажды выйти на сцену в подаренном клубном свитере. В ответ телеведущая пригласила всю команду на свое выступление, с юмором заметив, что для игроков сделают скидку на билеты.
«Мы вам сделаем скидку. Я шучу. Но в целом я не шучу», — отметила артистка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова возобновила тренировки после травмы. Артистка вернулась к занятиям, однако пока продолжает выполнять рекомендации врачей и ограничивает нагрузки.
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