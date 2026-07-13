«Она так плакала»: адвокат раскрыла состояние матери Тиммы

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 151 0

Женщина не смогла сдержать слез после скандальных заявлений Анны Седоковой.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/038; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мать Яниса Тиммы тяжело переживает слова Седоковой о домашнем насилии

Мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы Аусма Тимма тяжело переживает последние заявления певицы Анны Седоковой о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Об этом 5-tv.ru после закрытого заседания по делу о наследстве и разделе имущества рассказала адвокат семьи Маргарита Гаврилова.

«Она в таком жутком шоке. Она так плакала, когда услышала, что в день рождения ее сына она пишет о том, что он ее бил. Она была в таком ужасе. Она говорит: „Ну как же так можно? Ну ничего святого!“ И после этого звонить ей и говорить: „Давайте вместе поплачем“. Ну, это паранойя, честно. Так не бывает, но так есть», — заявила Гаврилова.

По словам адвоката, Седокова пытается переключить внимание с себя на бывшего мужа, однако, как считает сторона семьи Тиммы, это не поможет ей избежать ответственности.

Гаврилова также утверждает, что обвинения в адрес баскетболиста не соответствуют действительности, а опубликованные материалы, где тот держит нож — просто фотошоп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Седокова впервые объяснила причины расставания с Янисом Тиммой. По ее словам, спортсмен проявлял агрессию, а однажды даже угрожал ей ножом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
Вооруженного мужчину задержали у Капитолия
20:11
Полина Диброва познакомила любовника с семьей
19:58
«Обманывают и зарабатывают»: Роза Сябитова назвала астрологию вредной для людей
19:39
«Иран готов биться долго»: политолог заявил о провале тактики Трампа
19:24
Великобритания присоединилась к программе военного финансирования Украины на €90 млрд
19:11
Девятилетний мальчик и пытавшийся его спасти отец утонули в Саратовской области

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Вакцины не существует: в Волгограде выявили первый случай лихорадки Западного Нила
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео