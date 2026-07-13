Глава НАСА прибыл на космодром Байконур перед проводами экипажа на МКС

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Основной и дублирующий составы прибыли на Байконур еще 29 июня, для них это заключительный этап подготовки к экспедиции.

Глава НАСА прибыл на Байконур

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Директор Американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур для участия в церемонии проводов международного экипажа корабля «Союз МС-29». Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Директор НАСА Джаред Айзекман прилетел на Байконур, чтобы завтра вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым проводить международный экипаж, который отправляется на МКС», — указал Юнашев.

Любопытной деталью визита стала утренняя пробежка высокопоставленного гостя — перед началом рабочего дня глава космического агентства США совершил забег по территории легендарного космодрома.

Уже 14 июля, Айзекман вместе с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым отправит на орбиту экипаж в составе космонавтов Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта НАСА Анила Мэнона.

Как ранее сообщалось в Центре подготовки космонавтов, основной и дублирующий составы прибыли на Байконур еще 29 июня. Для них это заключительный этап подготовки к экспедиции МКС-75.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАСА набирает добровольцев для имитации жизни на Луне и Марсе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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