Балашихинский отравитель Миссюра получил пожизненный срок

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 3 417 0

Мужчину признали виновным сразу по нескольким статьям уголовного дела.

Что известно об Балашихинском отравителе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Московский областной суд приговорил балашихинского отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы за убийство бабушки и друга детства, а также покушения на семь человек и мошенничество. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Ранее прокуратура просила назначить Миссюре именно такое наказание. Мужчина признал вину по нескольким эпизодам, в том числе в смерти своего друга. Отравитель заявил, что раскаивается, и попросил прощения у потерпевших.

По версии следствия, серия преступлений началась с попытки отравления бывшей девушки в январе 2024 года. Миссюра приготовил для нее спортивный коктейль с ядовитым веществом, после чего она потеряла сознание и неделю провела в коме. За это время мужчина оформил на ее имя кредиты почти на 500 тысяч рублей.

Задержали Миссюру летом 2024 года после попытки отравить собственных родителей. В ходе расследования выяснилось, что от его действий пострадали девять человек, среди которых были родственники и друзья. Двое из них погибли.

Следствие установило, что мужчина заранее готовился к преступлениям. Он приобрел химические вещества и постепенно добавлял их в еду отчиму и матери. Также стало известно о попытке отравить мать своей невесты с помощью лекарства, предназначенного для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать Артема Миссюры через суд добилась признания сына недостойным наследником.

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