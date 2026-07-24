Гадание на брошках: Набиуллина о тайных знаках в нарядах

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 60 0

По некоторым элементам гардероба общественность пыталась узнать о будущем российской экономики.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Набиуллина: ЦБ не зашифровывает послания в брошках, а сообщает все прямо

Представители Центрального банка (ЦБ) России не зашифровывают смыслы в украшениях и одежде. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

Несколько раз общественность и пресса обращали внимание на то, какую одежду и украшения представители ЦБ надевали на то или иное мероприятие. И по ним делали выводы о том, хороший это знак или плохой. В частности, было много обсуждений брошей Набиуллиной, по которым чуть ли не гадали на будущее российской экономики. Общественность обращала внимание и на другие детали гардероба, и на других сотрудников банка.

Поэтому на пресс-конференции журналисты спросили о том, не зашифровывают ли тайные послания представители ЦБ в одежду и украшения.

«Не надо сейчас искать никаких тайных сигналов. Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», — подчеркнула глава финансовой организации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦБ не исключает возможность повышения ключевой ставки. Очень многое зависит от того, как изменятся обстоятельства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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