Путин и Токаев обсудили совместные проекты России и Казахстана в сферах торговли и энергетики

|
Алена Куликова
Алена Куликова 38 0

Касым-Жомарт Токаев также поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель.

Что обсудили Путин и Токаев во время телефонии

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин и Токаев обсудили развитие двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

«При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель», — говорится в сообщении.

Также в ходе беседы президенты поговорили об итогах государственного визита Владимира Путина в Казахстан в мае. Стороны подтвердили внимание к дальнейшему развитию сотрудничества и сохранению устойчивых межгосударственных отношений между Россией и Казахстаном.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор — сообщалось, что беседа носила дружеский характер и продлилась 55 минут. Во время разговора стороны обсудили ключевые международные проблемы и перспективу развития двусторонних отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.75
0.69 88.65
1.25
Венера против Марса: любовный гороскоп для знаков зодиака на июль 2026

Последние новости

15:27
Доллар вернулся к 77 рублям: что помогло российской валюте после резкого падения
15:09
Есть у каждого, но не родинка: эта «отметина» на теле может сигнализировать о раке
15:01
Путин и Токаев обсудили совместные проекты России и Казахстана в сферах торговли и энергетики
14:55
В США мужчина тайно снял голыми 50 женщин в солярии фитнес-клуба
14:36
Кравцов: около девяти тысяч школьников стали стобалльниками по итогам ЕГЭ-2026
14:36
Путин отметил рост инвестиций и промышленности в Курской области

Сейчас читают

Женщине оторвало ноги: что известно о пострадавших при взрыве в Монако
Секреты выбора качественного йогурта: на что обратить внимание
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео