Франция, Бельгия и Испания нарастили импорт российского СПГ

Можно поговорить и о коррупции, и о двойных стандартах, и о том, что Германия уже давно непосредственный участник конфликта. Но когда Европу смущали такие мелочи? Вот, например, сегодня британская Financial Times подсчитала, что за первое полугодие 2026 года европейские страны купили у российского проекта «Ямал СПГ» рекордный объем природного газа.

То есть с трибуны Европарламента они обещают к 2027 году вообще прекратить всякий импорт энергоносителей из России. И в это же время Франция, Бельгия и Испания ставят рекорды, увеличивая закупки почти на 20 процентов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций. Очередные меры против России стояли на повестке саммита глав МИД Евросоюза. Сейчас рассматривают только отдельные ограничения против физических лиц.

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