Рекорд вопреки санкциям: ЕС увеличил закупки российского СПГ

Эфирная новость 34 0

Пока в Брюсселе говорят об отказе от энергоносителей из России к 2027 году, европейские страны продолжают наращивать импорт.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Soeren Stache; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Франция, Бельгия и Испания нарастили импорт российского СПГ

Можно поговорить и о коррупции, и о двойных стандартах, и о том, что Германия уже давно непосредственный участник конфликта. Но когда Европу смущали такие мелочи? Вот, например, сегодня британская Financial Times подсчитала, что за первое полугодие 2026 года европейские страны купили у российского проекта «Ямал СПГ» рекордный объем природного газа.

То есть с трибуны Европарламента они обещают к 2027 году вообще прекратить всякий импорт энергоносителей из России. И в это же время Франция, Бельгия и Испания ставят рекорды, увеличивая закупки почти на 20 процентов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций. Очередные меры против России стояли на повестке саммита глав МИД Евросоюза. Сейчас рассматривают только отдельные ограничения против физических лиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:48
Российский космонавт оценил вероятность встречи с инопланетянами
3:27
В России анонсировали новый обмен пленными с Украиной
3:06
Трамп не исключил возможность заключения сделки с Ираном
2:46
Рекорд вопреки санкциям: ЕС увеличил закупки российского СПГ
2:25
Пожар, шашлыки и граффити: как погибает уникальная Михайловская дача
2:04
«Неадекват» в городе: мужчина разбил топором спорткар в Москве

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Никакого клева в новолуние: календарь рыбака на июль 2026
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео