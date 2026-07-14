Трамп не исключил возможность заключения сделки с Ираном

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 32 0

Глава Белого дома заявил, что Вашингтон продолжает уничтожать возможности Тегерана в районе Ормузского пролива, но все еще считает соглашение возможным.

Будет ли подписано соглашение между США и Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Президент США Дональд Трамп допустил заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном. Видео его выступления опубликовано на официальном YouTube-канале американской администрации.

«Думаю, сделка возможна», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, Вооруженные силы США уничтожают иранский потенциал, связанный с контролем над Ормузским проливом, а также нейтрализуют наступательные возможности Тегерана.

Глава Белого дома также подчеркнул, что Вашингтон намерен получить компенсацию за защиту государств, которым США оказывают помощь в районе пролива.

Ранее Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана и заявил, что Соединенные Штаты намерены взимать плату за обеспечение безопасности грузов, следующих через Ормузский пролив.

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