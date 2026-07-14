В России анонсировали новый обмен пленными с Украиной

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 35 0

С мая по июнь российская сторона уже вернула 550 военнослужащих.

Когда пройдет новый обмен пленными между Россией и Украиной

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Тема:
Спецоперация

Лантратова: скоро состоится следующий обмен пленными между Россией и Украиной

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ближайшее время, точная дата пока не раскрывается. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург.

По словам омбудсмена, информация о сроках держится в секрете, чтобы не сорвать процесс и не разочаровать семьи, ожидающие возвращения близких.

«Одно могу сказать — это будет скоро», — добавила она.

Лантратова подчеркнула, что проводятся переговоры об обмене как военнопленными, так и гражданскими лицами. Она отметила, что с мая по июнь российская сторона уже вернула 550 военнослужащих.

После освобождения пленные получают возможность сразу связаться с родственниками по предоставленным телефонам.

Как ранее писал 5-tv.ru, предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 26 июня по формуле «160 на 160». Возвращенные российские бойцы находились на тот момент в Белоруссии. В роли посредника гуманитарного характера выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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