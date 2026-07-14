Евросоюз закроет въезд для военнообязанных украинцев

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Новые требования затронут и мужчин, и женщин, которые не смогут подтвердить освобождение от мобилизации на Украине.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Европа заметно ужесточает политику приема украинских беженцев. Как сообщает польская Rzeczpospolita, Евросоюз больше не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам.

«Чтобы приехать в Польшу и другие страны Евросоюза и получить там временную защиту, гражданам Украины потребуется свидетельство, подтверждающее их освобождение от мобилизации в своей стране. Это правило также касается женщин», — пишет газета.

В Европе, по данным Евростата, сейчас нашли убежище больше четырех миллионов украинцев. А новые правила — это, по сути, попытка ликвидировать для Киева европейский безвиз, ради которого они и прыгали на Майдане.

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