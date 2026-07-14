«Это сработало!» — Баста о секрете борьбы с депрессией в молодости

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 42 0

Порой, чтобы весь негатив улетучился из головы, достаточно устроить себе хорошую эмоциональную встряску.

Как рэпер Баста поборол жуткую депрессию в молодости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Друг Басты избавил его от депрессии с помощью экстремальной ночной поездки

Рэпер Баста (Василий Вакуленко — Прим. ред.) рассказал в интервью автоблогеру Илье, как экстремальная поездка 20-летней давности помогла ему справиться с депрессией после переезда в Москву.

По его словам, в то время он переживал непростой период, о чем рассказал своему другу. Тот предложил ему встретиться поздно вечером в центре столицы.

Сев в старую ВАЗ-2109, артист неожиданно сам для себя стал участником уникальной «терапии»: водитель разогнал машину до предела, из-за чего коробка передач начала перегреваться. Чтобы автомобиль не заглох, музыкант прямо на ходу поливал механизм водой.

«Когда я вышел, он спрашивает: „Депрессия прошла?“ Я говорю: „Вообще“. Нет, правда, это сработало. Это был такой адреналиновый эмоциональный всплеск», — поделился воспоминаниями рэпер.

Баста признался, что пережитые эмоции действительно помогли ему почувствовать себя значительно лучше.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) призналась, что только творчество помогает ей переживать тяжелые эмоциональные состояния.

Артистка вспомнила, что за свои 30 лет уже трижды переживала кризис среднего возраста. Она поняла одно: важно не бездействовать, а наоборот — что-то делать, и тогда силы появляются сами собой.

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