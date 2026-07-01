Кадровый бум: какие профессии стали самыми востребованными в 2026 году

Лидерами по росту интереса соискателей стали сферы ЖКХ, туризма и производства

Сфера ЖКХ и эксплуатации стала лидером по росту интереса соискателей в 2026 году — число резюме выросло на 138%. В число наиболее востребованных направлений также вошли туризм, ресторанный бизнес, производство, сырье и сельское хозяйство. Об этом свидетельствуют данные исследования экспертов «Авито Работы», с которым ознакомились «Известия».

Средние зарплатные ожидания в сфере ЖКХ и эксплуатации составляют 74 277 рублей в месяц. На втором месте находится сфера туризма и ресторанного бизнеса с ростом на 88% с зарплатными ожиданиями в 63 911 рублей. Замыкает тройку производство, сырье и сельское хозяйство, где также наблюдается рост на 88%, а зарплатные ожидания составляют 90 921 рублей в месяц.

Высокий интерес к этим направлениям объясняется стабильным спросом на специалистов и большим количеством открытых вакансий. В текущих экономических условиях именно такие отрасли становятся наиболее привлекательными для соискателей.

В сфере гостиничного бизнеса также наблюдается стабильный рост: индустрия питания увеличилась на 10,9% за январь–февраль 2026 года, а гостиничный бизнес — на 8,9% к первому кварталу 2025 года. В промышленном производстве рост составил 3,9% на 2025 год, а в производстве продукции сельского хозяйства — 4,9%.

Согласно исследованиям, работодатели в этих сферах предлагают конкурентные условия. Средняя предполагаемая зарплата в ЖКХ и городской инфраструктуре составляет 80 366 рублей в месяц, что на 11% выше, чем в прошлом году.

В гостиничном бизнесе и туризме работодатели предлагают в среднем 82 374 рубля в месяц, что соответствует росту на 5% в год. В сельском хозяйстве средний уровень предполагаемых зарплат достиг 79 010 рублей в месяц, увеличившись на 7%.

Важно отметить, что фактический уровень дохода зависит от региона трудоустройства, формата занятости, количества отработанных смен, опыта и квалификации специалиста.

Как ранее писал 5-tv.ru, россияне стали чаще уходить из корпораций в сферу услуг, где доходы выглядят более понятными и быстрыми. Речь идет о сферах, где заработок напрямую зависит от числа клиентов и объема выполненной работы. В некоторых сегментах доходы достигают 150–170 тысяч рублей в месяц.

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