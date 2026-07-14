Цены на нефть взлетели из-за эскалации на Ближнем Востоке
По прогнозам экспертов, стоимость черного золота будет расти и дальше.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Новый виток эскалации на Ближнем Востоке спровоцировал скачок цен на нефть. Марка Brent сейчас торгуется в районе 87 долларов за баррель, но эксперты прогнозируют, что стоимость будет расти и дальше.
Обстановка в ключевой нефтяной артерии мира — Ормузском проливе — остается напряженной. Накануне Иран атаковал два танкера, которые пытались пройти без его разрешения.
Президент США уже пригрозил взять акваторию под контроль американских военных. Вот только за безопасный проход Вашингтон собирается взимать плату в размере 20% от стоимости груза.
В ответ в Тегеране напомнили, что пролив полностью контролируется иранскими силами. И они, в отличие от США, готовы пропускать суда за меньшую сумму.
Позднее Дональд Трамп объявил, что Ормуз открыт для всех судов кроме иранских. Глава Белого дома также отказался требовать плату за проход через пролив.
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