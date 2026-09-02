«Надо видеть будущее»: психолог рассказала, как не впасть в хандру осенью

Психолог Неги: нервной системе помогает заинтересованность в жизни

Чтобы легче пережить смену сезона, важно сохранять интерес к жизни, ставить перед собой цели и поддерживать физическую активность. Об этом психолог Анна Неги рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, окончание лета не стоит воспринимать как потерю, поскольку смена времен года является естественным процессом.

«У природы нет плохой погоды, и если бы что-то не заканчивалось, этот год и даже жизнь вообще не имели бы смысла», — отметила Неги.

Психолог посоветовала смотреть на осень как на этап с дальнейшей перспективой. Она рассказала, что сама напоминает себе о теплых периодах, которые еще ждут впереди, а зимой — о том, что после солнцестояния день постепенно начнет увеличиваться.

«Надо видеть будущее, видеть перспективу», — подчеркнула специалист.

Неги отметила, что один из главных способов сохранить эмоциональное равновесие в переходный период — быть занятым делом, которое вызывает интерес и дает ощущение смысла.

«Чтобы пережить конструктивно что угодно и осень в том числе, надо быть занятым. Занятым чем-то важным для каждого человека. Должен быть в жизни интерес, дело, да, что угодно: от собственного огорода до андронного коллайдера», — объяснила психолог.

Кроме того, специалист обратила внимание на роль образа жизни. По ее словам, осенью из-за уменьшения количества солнечного света могут меняться некоторые процессы в организме, однако это можно компенсировать.

Неги рекомендовала сохранять физическую активность, придерживаться сбалансированного питания, не злоупотреблять сладким и алкоголем.

«Помогает нервной системе физическая активность, правильное питание, заинтересованность в жизни, в завтрашнем дне», — добавила психолог.

Она также подчеркнула важность отношений с близкими людьми, которые, по ее словам, способны поддерживать эмоциональное состояние в любое время года.

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