Москва категорически отвергает очередные обвинения в причастности к цифровым атакам на страны Евросоюза, заявив, что все претензии остаются пустым звуком. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не приемлем эти обвинения, на протяжении многих лет Россию обвиняют. Обвинения звучат голословно, никогда мы не слышим доказательств», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В Кремле дали понять, что очередной виток информационной войны не подкреплен ни единым реальным фактом, и Москва не намерена оправдываться за то, чего не совершала.

Ранее 5-tv.ru писал, как защитить домашний Wi-Fi от нежелательных пользователей. Эксперт Алексей Миронов объяснил, что незваный гость в сети может подменить настоящий сайт банка подделкой и получить доступ к умным устройствам дома. Для безопасности специалист посоветовал использовать шифрование WPA2 или WPA3 и отключать видимость сети. Миронов также подчеркнул, что для пароля вовсе не обязательно придумывать замудреные комбинации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.