«Позор»: французы раскритиковали Макрона за решение позвать ВСУ на парад в Париже

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 66 0

Боевики стали участниками шествия в честь Дня взятия Бастилии.

Французы раскритиковали участие ВСУ в параде

Фото: Reuters/Tom Nicholson

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Французы раскритиковали участие украинских боевиков в параде в Париже

Французы раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после публикации кадров с участием украинских боевиков в параде в Париже ко Дню взятия Бастилии. Об этом свидетельствуют комментарии под записью французского лидера в социальной сети X.

«Позор — видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия — единственный оплот против фашизма и западного упадка», — высказался один из пользователей на французском языке.

Часть пользователей обвинила Макрона в неуважении к исторической памяти Франции и заявила, что подобные решения негативно отражаются на восприятии национальных символов. 

«Это недопустимо и непростительно. Как вы можете гордиться тем, что устраиваете парад нацистов на французской земле? Перестаньте унижать Францию и ее народ. Нет никакой гордости в том, чтобы попирать память о наших славных предках, которые сражались с нацизмом», — написал другой комментатор.

Некоторые комментаторы призвали президента обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануэль Макрон провел встречу с представителями коалиции стран, поддерживающих Украину, в Елисейском дворце. Французский лидер заявил о намерении продолжить военную помощь Киеву и сохранить курс на усиление оборонной политики страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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