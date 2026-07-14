Французы раскритиковали участие украинских боевиков в параде в Париже

Французы раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после публикации кадров с участием украинских боевиков в параде в Париже ко Дню взятия Бастилии. Об этом свидетельствуют комментарии под записью французского лидера в социальной сети X.

«Позор — видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия — единственный оплот против фашизма и западного упадка», — высказался один из пользователей на французском языке.

Часть пользователей обвинила Макрона в неуважении к исторической памяти Франции и заявила, что подобные решения негативно отражаются на восприятии национальных символов.

«Это недопустимо и непростительно. Как вы можете гордиться тем, что устраиваете парад нацистов на французской земле? Перестаньте унижать Францию и ее народ. Нет никакой гордости в том, чтобы попирать память о наших славных предках, которые сражались с нацизмом», — написал другой комментатор.

Некоторые комментаторы призвали президента обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануэль Макрон провел встречу с представителями коалиции стран, поддерживающих Украину, в Елисейском дворце. Французский лидер заявил о намерении продолжить военную помощь Киеву и сохранить курс на усиление оборонной политики страны.

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