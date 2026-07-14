Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 52 0

Телефонный разговор состоялся спустя сутки после встречи американского президента с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Фото: www.globallookpress.com/Amos Ben Gershom

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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать вывод войск из Сирии и Ливана. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на американских и израильских чиновников.

По данным издания, американский лидер указал на то, что присутствие Армии обороны Израиля на сирийской территории может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Разговор между главами двух стран состоялся через сутки после встречи американского президента с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа.

В канцелярии главы правительства Израиля заявили, что Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул необходимость создания зон безопасности вдоль границ страны.

Как ранее писал 5-tv.ru, в северной части сектора Газа ЦАХАЛ ликвидировала командира батальона военной безопасности «Центральный Джабалия» Махмуда Муравана Мухаммеда Саляма и нескольких членов ХАМАС.

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