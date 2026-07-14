Средства ПВО уничтожили 340 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Более 50 дронов уничтожили на подлете к столице.

Собянин сообщил о 340 БПЛА у Москвы

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 340 беспилотников, которые за последние сутки двигались в направлении Московского региона. По его словам, большую часть воздушных целей нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах.

«За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атак ВСУ по территории ДНР погибли восемь мирных жителей, включая ребенка, еще десять человек получили ранения. Один из ударов пришелся по селу Федоровка, где погибла семья из четырех человек — ребенок 2016 года рождения и три женщины.

Также жертвами атак стали жители Горловки, Мангушского округа и участка дороги Дебальцево — Светлодарск. Среди пострадавших оказались жители нескольких населенных пунктов региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Средства ПВО уничтожили 340 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы

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