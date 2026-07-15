А вот что еврочиновница точно не будет обсуждать — то, как на Украине пытаются решить кадровый голод ВСУ. Ежедневно фиксируются новые случаи насильственной мобилизации.

Так, в центре Киева силовики остановили компанию, которая выгуливала собаку. В итоге — минус один человек призывного возраста. Очередное похищение прохожего случилось и в Одессе, где на стороне ТЦК был серьезный численный перевес.

А военком из Львова попытался задушить девушку, которая ему помешала.

И там же, на Западной Украине, сотрудники ТЦК обнаружили целый перевалочный пункт уклонистов. Молодые люди призывного возраста готовились незаконно пересечь границу и отправиться в страны Западной Европы. Но после того, как дом фактически взяли штурмом, большинству грозит отправка на восток.

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