Сотрудник ТЦК пытался задушить девушку во Львове

Эфирная новость 58 0

Случаи беспредела «людоловов» фиксируются каждый день по всей Украине.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

А вот что еврочиновница точно не будет обсуждать — то, как на Украине пытаются решить кадровый голод ВСУ. Ежедневно фиксируются новые случаи насильственной мобилизации.

Так, в центре Киева силовики остановили компанию, которая выгуливала собаку. В итоге — минус один человек призывного возраста. Очередное похищение прохожего случилось и в Одессе, где на стороне ТЦК был серьезный численный перевес.

А военком из Львова попытался задушить девушку, которая ему помешала.

И там же, на Западной Украине, сотрудники ТЦК обнаружили целый перевалочный пункт уклонистов. Молодые люди призывного возраста готовились незаконно пересечь границу и отправиться в страны Западной Европы. Но после того, как дом фактически взяли штурмом, большинству грозит отправка на восток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:27
Почти сто исков: создатели «Леди Баг и Супер-Кот» обратились в российские суды
11:20
В Роспотребнадзоре рассказали, как продлить жизнь с помощью вакцинации
11:12
Отдых со вкусом уксуса: алкогольный конкурс едва не стоил жизни туристу в Приморье
11:05
«Ты закончила меня поучать?» — пара едва не рассталась из-за Дональда Трампа
10:57
Простая инструкция: как вернуть уведомления в МАКС на iPhone
10:51
Новая дорога соединила улицы на северо-востоке Москвы

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
Комфорт на первом месте: как выбрать переноску для кошки или собаки
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео