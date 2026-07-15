Армия России уничтожила используемую ВСУ газораспределительную станцию

Объект расположен в Краматорске.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» нанесли удар по газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике. В Министерстве обороны РФ сообщили, что объект использовали Вооруженные силы Украины в своих интересах.
В Минобороны также отметили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые задействованы в обеспечении работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
По информации министерства, такие действия направлены на снижение возможностей противника по материально-техническому обеспечению.
Ранее ВС РФ в ходе ночного группового удара по украинским объектам ВПК поразили одесский порт российским высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были уничтожены два производственных цеха, где осуществлялась сборка дронов, включая узловую сборку БПЛА UJ-22 компании «Укрджет».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.
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