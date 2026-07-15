ЕС продлил «защиту» украинцам до 2028 года с одним условием

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

Статус получит только отдельная категория людей.

ЕС продлил защиту украинцам до 2028 года

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЕС продлил защиту украинцам до 2028 года с военным условием

Страны Евросоюза договорились продлить «временную защиту» для покинувших Украину до 4 марта 2028 года, но одновременно ввели жесткое ограничение для новых заявителей. Об этом сообщается в официальном релизе Совета ЕС.

Отныне временная защита будет предоставляться исключительно тем, кто подтвердит соблюдение воинской обязанности на Украине. Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган заявил, что такое решение продиктовано необходимостью поддержать обороноспособность Киева.

На практике беженцам придется доказывать, что они покинули страну легально. Для этого подойдет паспорт со штампом украинских властей или документ об освобождении от службы.

Новые правила коснутся только тех, кто впервые обратится за «защитой». На тех, кто уже находится под этим статусом в странах союза, ограничения не распространяются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во Львове сотрудник ТЦК пытался задушить девушку, которая ему помешала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
77.49
0.87 88.53
0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:47
«Вы вандалы»: Захарова об осквернении могил советских солдат в Нидерландах
12:41
Токийский дрифт: в Японии 77-летний актер сбил женщину и уехал
12:35
«Как морковка перед ослом»: Маркл манипулирует королем Карлом III при помощи детей
12:27
Загадка «Венеры» Боттичелли: муза эпохи Возрождения могла умереть из-за изнасилования
12:20
ЕС продлил «защиту» украинцам до 2028 года с одним условием
12:14
Армия России уничтожила используемую ВСУ газораспределительную станцию

Сейчас читают

Эксперт: НАТО не воскреснет — откопан труп «коалиции желающих»
Как сделать самую вкусную окрошку летом
«Нас не сломать»: SHAMAN не оставил зрителей из-за угрозы БПЛА в Сочи и продолжил концерт
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео