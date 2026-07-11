Минпросвещения России установило норму просмотра телевизора для детей

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 60 0

В частности, в возрасте от трех до семи лет стоит проводить у экрана не больше 30 минут.

Сколько детям можно смотреть телевизор в день

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Министерство просвещения Российской Федерации установило норму просмотра телевизора детям. Об этом сообщило ТАСС с отсылкой на соответствующие документы ведомства.

Офтальмологи предупреждают: несовершеннолетним нельзя часами проводить у телевизора, так как это вредит их здоровью — зрению. Обычно экран расположен далеко от глаз, и может показаться, что это безопасно. Но все не так.

В связи с этим Минпросвещения России порекомендовало детям в возрасте от трех до семи лет смотреть телевизор не больше 30 минут в день. Затем с увеличением возраста растет и количество допустимого времени. Так, ребятам от восьми до десяти лет стоит проводить за просмотром любимых мультиков час, а с 11 до 14 — два. Подростки же могут посвятить этому занятию чуть больше времени — три часа в день. Однако при этом важно делать перерыв каждый час.

Ранее Минпросвещения России утвердило даты всех школьных каникул на предстоящий 2026/2027 учебный год. Это поможет родителям заранее спланировать семейный отдых, а образовательным учреждениям — скорректировать образовательные программы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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