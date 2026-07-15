Житель Магаданской области погиб в результате нападения медведя

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Животное уже ищут.

Житель Магаданской области погиб из-за нападения медведя

Фото: MAX/СУ СК России по Магаданской области

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Житель Магаданской области погиб в результате нападения медведя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в своем канале в мессенджере МАКС.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту нападения дикого животного. Инцидент произошел на окраине поселка Ола Ольского района недалеко от реки Ола.

По предварительным данным, жертвой нападения стал 62-летний местный житель. От полученных травм мужчина скончался.

На месте происшествия работают сотрудники регионального управления СК. По инициативе следователя перед министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области поставлен вопрос об отлове и обезвреживании животного.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кудымкарском районе Пермского края медведь напал на ученика шестого класса. Инцидент произошел примерно в трех километрах от населенного пункта Васюкова, рядом с деревней Тебенькова.

По предварительным данным, школьник находился в лесу вместе с матерью, где они собирали землянику. В результате нападения мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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