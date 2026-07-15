Энергодар обесточен в результате атаки беспилотников ВСУ

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Социальные объекты переключены на резервные генераторы.

ВСУ обесточили Энергодар атакой БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар полностью лишился электричества из-за целенаправленного удара украинских дронов по гражданской инфраструктуре. Об этом проинформировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Город Энергодар временно остался без электроснабжения», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что ситуация непростая, но находится под контролем. Критически важные объекты соцсферы и жизнеобеспечения оперативно запитали от дизельных генераторов, благо необходимый запас топлива был сформирован заранее.

Все коммунальные службы переведены на усиленный режим несения вахты. Балицкий призвал горожан не поддаваться панике и дождаться стабилизации обстановки, после которой ремонтные бригады незамедлительно приступят к ликвидации повреждений.

Тем временем директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина указала на системный характер атак. По ее словам, противник целенаправленно пытается перерезать снабжение города, минируя подъездные пути и стараясь оставить Энергодар без ресурсов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Керчь полностью осталась без электроснабжения после ночной атаки БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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