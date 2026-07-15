Энергодар обесточен в результате атаки беспилотников ВСУ
Социальные объекты переключены на резервные генераторы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар полностью лишился электричества из-за целенаправленного удара украинских дронов по гражданской инфраструктуре. Об этом проинформировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Город Энергодар временно остался без электроснабжения», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что ситуация непростая, но находится под контролем. Критически важные объекты соцсферы и жизнеобеспечения оперативно запитали от дизельных генераторов, благо необходимый запас топлива был сформирован заранее.
Все коммунальные службы переведены на усиленный режим несения вахты. Балицкий призвал горожан не поддаваться панике и дождаться стабилизации обстановки, после которой ремонтные бригады незамедлительно приступят к ликвидации повреждений.
Тем временем директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина указала на системный характер атак. По ее словам, противник целенаправленно пытается перерезать снабжение города, минируя подъездные пути и стараясь оставить Энергодар без ресурсов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Керчь полностью осталась без электроснабжения после ночной атаки БПЛА.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 15 июл
- Керчь полностью осталась без электроснабжения после атаки БПЛА
- 15 июл
- «Нас не сломать»: SHAMAN не оставил зрителей из-за угрозы БПЛА в Сочи и продолжил концерт
- 14 июл
- Силы ПВО за ночь сбили 288 дронов ВСУ над российскими регионами
- 13 июл
- «Очередной подлый удар по Старобельску»: ВСУ атаковали рынок в ЛНР
- 13 июл
- В Истре после атаки дрона ВСУ под завалами ищут пожилую женщину: что известно
- 13 июл
- Женщина погибла в результате сброса взрывчатки с дрона в Белгородской области
- 13 июл
- За ночь над территорией России сбито 342 украинских беспилотника
- 13 июл
- За ночь над Московской областью были перехвачены 81 беспилотник ВСУ
- 12 июл
- Беспилотник ВСУ атаковал супермаркет в Запорожской области
- 12 июл
- Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Читайте также
73%
Нашли ошибку?