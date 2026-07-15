В Китае впервые установили нейроимплант в мозг пациента для восстановления функций руки

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Алена Куликова
Алена Куликова 25 0

Технология анализирует сигналы мозга и передает команды вспомогательным устройствам, помогая вернуть утраченную подвижность.

Китайские врачи впервые установили нейроимплант

Фото: www.globallookpress.com/Li An

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В Китае впервые установили нейроимплант в мозг пациента для восстановления руки

Специалисты больницы Хуашань при Фуданьском университете в Шанхае впервые в мире провели операцию по установке нейроимпланта в мозг человека, чтобы восстановить утраченные функции руки. Об этом рассказало издание yicaiglobal.

Операция прошла успешно: система зафиксировала стабильные сигналы мозговой активности, а состояние пациента оставалось нормальным во время процедуры.

Первым получателем инновационного импланта стал мужчина, который десять лет назад получил травму позвоночника в результате автомобильной аварии. Из-за повреждений он потерял возможность полноценно пользоваться рукой и испытывал трудности в повседневной жизни.

Технология анализирует сигналы мозга, определяет намерение человека совершить движение и передает команды вспомогательным устройствам, помогая вернуть утраченные функции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые выяснили, как мозг создает новые органы с помощью виртуальной реальности.

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