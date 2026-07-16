«Ложишься — их уже нет»: Шура о молодых артистах

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 30 0

Кажется, что в эпоху расцвета соцсетей стать популярным в сотню раз проще, но Шура так не считает.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певец Шура: сейчас все думают, что им легче, раз есть интернет

Певец Шура рассказал о сложности построения музыкальной карьеры в современном шоу-бизнесе. По мнению артиста, несмотря на развитие социальных сетей, удержать популярность сегодня стало не проще, а даже сложнее. Об этом Шура рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

Исполнитель отметил, что сейчас новые артисты появляются очень быстро, однако далеко не всем удается сохранить внимание аудитории надолго.

«Я как говорю про молодых: с утра встаешь — они есть, спать вечером ложишься — их уже нет. Вот так», — заявил Шура.

По словам певца, в 1990-е годы конкуренция на музыкальной сцене была другой: артистов было меньше, но каждому из них приходилось самостоятельно завоевывать любовь зрителей.

«Сейчас все думают, что им легче, раз есть интернет. А мне кажется, удержаться сейчас сложнее, чем мне в девяностые. Когда нас было всего лишь пятеро», — рассказал музыкант.

Шура подчеркнул, что сегодня одного вирусного успеха недостаточно. По его мнению, настоящая карьера начинается тогда, когда музыка остается в памяти и сердцах слушателей.

«Они должны записать хит не на четыре дня, а чтобы он остался в сердцах, в памяти, в мыслях у людей. Тогда ты будешь идти дальше», — отметил артист.

При этом певец признался, что среди молодых исполнителей есть артисты, которым удается создавать действительно сильную музыку. В качестве примеров он назвал Акмаля и группу «Моя Мишель».

«Это из такого, что будет серьезно и что будет дальше. Я немножко вижу, я знаю, что это будет надолго, потому что это заходит в сердца, в головы, в мозги. И это честно», — сказал Шура.

Артист также отметил, что лично видел выступления этих исполнителей и оценил их живые концерты.

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