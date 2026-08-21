«Цена ниже рынка»: какие фразы в объявлениях выдают мошенников при аренде жилья
Один из простых способов проверить риелтора — попросить о личном просмотре квартиры.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
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Риелтор Юсова перечислила фразы в объявлениях, которые выдают мошенников
В сезон аренды жилья для студентов мошенники часто используют давление и обещания слишком выгодных условий. О том, что должно насторожить в объявлениях, рассказала риелтор Юлия Юсова в беседе с 5-tv.ru.
По словам специалиста, злоумышленники чаще всего играют на эмоциях арендаторов — создают ощущение дефицита и заставляют принять решение как можно быстрее.
Среди основных «красных флагов» в объявлениях Юсова назвала следующие формулировки:
- «Цена ниже рынка только сегодня»;
- «Очень много желающих, переводите бронь прямо сейчас»;
- «Собственник в другом городе, квартиру покажем после оплаты»;
- «Сначала предоплата, потом просмотр и договор»;
- «Если не переведете деньги сейчас, квартира уйдет другому».
Риелтор подчеркнула, что привлекательная цена и красивое описание объекта не должны становиться причиной для поспешных действий.
«Никаких денег до просмотра квартиры и проверки документов», — отметила Юсова.
По словам специалиста, настоящий собственник или представитель, который действительно хочет сдать жилье, не будет исчезать после просьбы показать квартиру и подтвердить свои полномочия.
«Если человек действительно хочет сдать вам квартиру, он никуда не исчезнет после того, как вы попросите показать объект и подтвердить полномочия. А вот мошенник очень часто исчезает именно в этот момент», — объяснила риелтор.
Мошенники начали размещать поддельные объявления об аренде жилья перед началом учебного года. Схемы рассчитаны на студентов, которые приезжают в крупные города и ищут квартиру.
Злоумышленники публикуют привлекательные предложения с низкой ценой, хорошим ремонтом и удобным расположением рядом с вузом. При этом от арендаторов требуют внести предоплату.
Зачастую мошенники создают видимость работы настоящего агентства недвижимости, открывают офисы и заключают договоры. После получения денег они перестают выходить на связь, а контакты владельца квартиры оказываются недействительными.
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