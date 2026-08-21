Кто владелец квартиры? Какие документы стоит проверить перед сделкой с жильем

Риелтор Юсова рассказала, что перед сделкой с жильем необходимо установить собственника квартиры

Перед сделкой с недвижимостью стоит убедиться, кто является собственником квартиры и действительно ли риелтор имеет право действовать от его имени. Об этом риелтор Юлия Юсова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, прежде всего нужно установить личность собственника и основание, на котором ему принадлежит объект.

«Необходимо убедиться, кто собственник квартиры и на каком основании он владеет объектом. Для этого можно запросить актуальную выписку из ЕГРН в печатном виде и ее посмотреть», — объяснила Юсова.

Если с клиентом общается не сам владелец квартиры, а его представитель, необходимо отдельно проверить основания для таких действий. Особое внимание, по словам риелтора, следует уделить доверенности.

«Если перед вами представитель собственника, необходимо проверить его полномочия. Особенно внимательно я бы отнеслась к доверенности», — отметила специалист.

Юсова подчеркнула, что важно убедиться, что доверенность действительно выдана собственником и позволяет представителю совершать необходимые действия с недвижимостью.

При этом риелтор посоветовала не передавать незнакомым людям лишние персональные данные до того, как клиент убедится в личности специалиста и обсудит условия сотрудничества.

«Я бы не рекомендовала отправлять незнакомому человеку фотографии своего паспорта, банковские данные и другую лишнюю персональную информацию только потому, что он представляется риелтором. Все только после просмотра и обсуждения», — заключила Юсова.

Мошенники перед началом учебного года стали размещать поддельные объявления об аренде жилья для студентов. Злоумышленники рассчитывают на тех, кто приезжает учиться в крупные города и ищет квартиру.

По словам члена комиссии Общественной палаты РФ Евгения Машарова, такие предложения могут выглядеть привлекательными: в них указывают свежий ремонт, близость к вузу, низкую стоимость аренды и отсутствие коммунальных платежей. При этом потенциальных жильцов просят внести предоплату.

В некоторых случаях мошенники создают видимость работы настоящего агентства недвижимости, открывают офис и заключают договоры. После получения денег связь с псевдориелтором прекращается, а контакты владельца квартиры оказываются недействительными.

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