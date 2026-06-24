Иголка в косяке и руны: риелтор рассказала о ритуалах перед продажей квартиры

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 11 0

Некоторые собственники готовы прибегать к весьма необычным методам, чтобы ускорить сделку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Риелтор Юсова: некоторые собственники освящают квартиры перед продажей

Некоторые владельцы недвижимости перед продажей жилья проводят различные обряды и ритуалы. Об этом риелтор Юлия Юсова рассказала в беседе с 5-tv.ru на премии «Мотивация» телеканала Music Box Russia.

По словам специалиста, чаще всего подобные практики встречаются при продаже квартир в старом жилом фонде. Юсова отметила, что часть собственников связывает затянувшуюся реализацию жилья с его плохим прошлым, поэтому они освящают помещение, рисуют на стенах руны или используют другие символические атрибуты. Риелтор вспомнила случай из собственной практики, когда решила провести необычный эксперимент.

«Кстати, у меня была интересная история, когда я воткнула иголку в косяк, и у меня женщина открывает вот так вот дверь и говорит: «Нет, я туда не пойду, закрывает». То есть она пришла на просмотр и не зашла в квартиру. Я стою говорю: «Работает, неужели надо же!» — рассказала Юсова.

При этом эксперт подчеркнула, что главную роль в успешной продаже играют не ритуалы, а качественная подготовка объекта и адекватная стоимость. По ее словам, подобные методы могут служить лишь дополнительным способом успокоить собственника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на фоне возможных изменений программы семейной ипотеки россиянам лучше поторопиться с приобретением жилья и не рассчитывать на более выгодные условия потом.

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