Ядовитые медузы с 35-метровыми щупальцами заполонили пляжи США
Их токсин действует даже спустя месяц после смерти животного.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov; 5-tv.ru
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С неожиданной проблемой столкнулись жители северо-восточного побережья Штатов. Их любимые пляжи заполонили огромные ядовитые медузы с гигантскими щупальцами. Длина некоторых достигает 35 метров.
Тысячи «львиных грив» — именно так их называют за внешний вид — выбросило на берег в районе Новой Англии, где расположено множество курортов. Местных и туристов предупредили об опасности. Ведь в щупальцах содержатся сильнейшие нейротоксины, вызывающие жгучую боль, отеки и судороги. А жечь медузы могут даже через месяц после своей гибели.
Ранее, писал 5-tv.ru, берега Антальи заполонили медузы весом 10 килограммов. Данные морские обитатели изначально проживали в Красном море, однако смогли проникнуть в Средиземное через Суэцкий канал. На сегодняшний день они считаются самыми крупными представителями своего рода в этом регионе, постепенно мигрируя из Восточного Средиземноморья в западном направлении.
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