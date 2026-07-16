Ядовитые медузы с 35-метровыми щупальцами заполонили пляжи США

С неожиданной проблемой столкнулись жители северо-восточного побережья Штатов. Их любимые пляжи заполонили огромные ядовитые медузы с гигантскими щупальцами. Длина некоторых достигает 35 метров.

Тысячи «львиных грив» — именно так их называют за внешний вид — выбросило на берег в районе Новой Англии, где расположено множество курортов. Местных и туристов предупредили об опасности. Ведь в щупальцах содержатся сильнейшие нейротоксины, вызывающие жгучую боль, отеки и судороги. А жечь медузы могут даже через месяц после своей гибели.

Ранее, писал 5-tv.ru, берега Антальи заполонили медузы весом 10 килограммов. Данные морские обитатели изначально проживали в Красном море, однако смогли проникнуть в Средиземное через Суэцкий канал. На сегодняшний день они считаются самыми крупными представителями своего рода в этом регионе, постепенно мигрируя из Восточного Средиземноморья в западном направлении.

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