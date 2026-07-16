Умер экс-футболист «Спартака» Владислав Дуюн

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Алена Куликова
Алена Куликова 70 0

В 1996 году спортсмен стал чемпионом России.

Умер футболист Владислав Дуюн

Фото: premierliga.ru

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В возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с болезнью скончался бывший футболист московского «Спартака» Владислав Дуюн. Об этом сообщил его старший брат Владимир в беседе с «Матч ТВ».

Причиной смерти спортсмена стала онкологическое заболевание — рак поджелудочной железы. По словам брата, Дуюн боролся с болезнью на протяжении полутора лет, но спасти его не удалось.

У экс-футболиста остались трое детей. Прощание с Владиславом состоится 18 июля в Подмосковье.

Дуюн родился 9 мая 1977 года в Измаиле. В составе московского «Спартака» он выступал в 1996–1997 годах и в сезоне 1996 года стал чемпионом России — это главный трофей в его карьере. Позже он защищал цвета нижегородского «Локомотива», «Ростсельмаша», «Балтики» и других клубов.

Коллеги и болельщики уже выражают соболезнования родным и близким Владислава.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер российский священнослужитель и писатель Михаил Ардов. Клирику Российской православной автономной церкви было 88 лет.

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