Международный союз конькобежцев дал нейтральный статус пяти фигуристкам из РФ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Россиянам разрешено выступать в экипировке без элементов национальных цветов, флага и другой символики.

Каким спортсменам из РФ дали нейтральный статус

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Международный союз конькобежцев ISU дал нейтральный статус пяти российским фигуристкам. Право участвовать в соревнованиях без флага и гимна получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.

Ранее в ответ на вопрос о возможности возвращения государственной символики российским спортсменам в пресс-службе ISU подчеркнули, что их подход остается неизменным. Тогда в союзе подчеркнули, что не намерены давать дополнительные комментарии. Согласно их плану, конькобежцы из РФ смогут вернуться на соревнования в сезоне-2026/27, что в итоге и произошло.

При этом россиянам разрешено выступать лишь в нейтральной экипировке, без элементов национальных цветов и другой символики.

В то же время в некоторых видах спорта подход к россиянам смягчился. Например, теннисисты из России получили право выступать на международных турнирах по настольному теннису под государственным флагом и гимном с 28 июля 2026 года по решению Международной федерации настольного тенниса.

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