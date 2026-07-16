Названа причина смерти Сэма Нила из «Парка Юрского периода»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Актер мужественно победил лимфому, но скончался от другой болезни.

Причина смерти Сэма Нила из Парка Юрского периода

Фото: © Getty Images/Сarlos Alvarez

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Причиной смерти актера Сэма Нила из «Парка Юрского периода» стала пневмония

Причиной смерти новозеландского актера Сэма Нила, известного по серии фильмов «Парк Юрского периода», стала пневмония. Об этом сообщил его агент Филип Гренц.

«Сэм скончался от пневмонии. До того как заболеть, Сэм мужественно боролся с лимфомой и победил ее с помощью нового метода лечения», — передает слова агента радиостанция Radio New Zealand.

Представитель артиста отметил, что, несмотря на изнурительную терапию, в прошлом году 78-летний Нил продолжал активно работать и завершил съемки сразу в четырех проектах.

Они выйдут на экраны в ближайшие месяцы. Семья намерена проститься с ним без лишней публики и провести частную церемонию прямо на его ферме в Новой Зеландии. Дата мемориала пока не определена. Ранее подруга артиста Риму Те Вьята подтвердила, что незадолго до смерти он прошел курс химиотерапии.

Нила не стало 13 июля. За свою долгую и яркую карьеру он трижды номинировался на «Золотой глобус», стал офицером ордена Британской империи, а в 2022 году получил титул рыцаря-компаньона новозеландского ордена Заслуг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» Джош Гризетти ушел из жизни в 44 года.

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