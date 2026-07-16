Живет убийствами: один из организаторов взрыва в Монако планировал теракты в РФ

Один из организаторов покушения на Ермолаева оказался замешан в подготовке терактов на территории России. Виталий Жикович пытался устроить около двадцати диверсий — но их удалось сорвать нашим спецслужбам. О кровавых планах бывшего сотрудника СБУ расскажет корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Убийца убийцы — человек Буданова, который организовал теракт в Монако а затем застрелил его исполнительницу Березовскую, оказывается, хорошо известен российским спецслужбам — за ним давно следили.

На этом видео активист запрещенного в России «Правого сектора»*, а затем офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Жикович преподносит себя воином. Но на самом деле его основное оружие — не автомат, а телефон. В разговорах с подельниками он сам характеризовал себя как международного террориста и гордился этим.

«Мы называемся, на международном языке это называется терроризм. Поэтому я и говорю тебе как есть. Это называется терроризм», — сказал сотрудник ГУР Украины Виталий Жикович.

Жикович специализировался на дистанционных терактах. Через кол-центры находил в России жертв (он называл их «мышами») и с помощью шантажа заставлял выполнять задания.

— «Мышь» — это женщина. И у нее будет вот эта сумочка, и она с этой сумочкой подойдет к фейсам.

Подойти с сумочкой эта женщина ни к кому не смогла — ее задержали в Пятигорске. И тем самым спасли жизнь.

«В апреле в интернете со мной связался человек с украинским акцентом и предложил высокооплачиваемую работу. Я согласилась», — рассказала задержанная.

В Пятигорске планировался двойной теракт. Но и исполнителей, и собеседника Жиковича, который должен был нажать на кнопку, задержали.

Чтобы вербовать радикалов из запрещенного в России «Исламского государства»**, Жикович представлялся им мусульманином. Он дважды пытался устроить теракт на Крымском мосту с помощью смертников, которых использовал втемную.

«Человек, который будет давать тебе коляску, он не мусульманин, он не наш брат, не раб Аллаха, мы его используем. Он жив не будет, это однозначно», — сказал Жикович.

Легковой автомобиль с огромным зарядом взрывчатки и детонатором в инвалидной коляске обезвредили. Жертвы среди мирного населения были частью плана организаторов теракта.

«Мое руководство сказало — будут жертвы, мирные жертвы, а мой президент зеленая тварь хочет жертв мирных», — заявил Жикович.

Еще одну попытку взорвать мост пресекли при содействии белорусских спецслужб — синтетическая взрывчатка была спрятана в фальшполу микроавтобуса. Водитель тоже не знал, что должен был погибнуть.

— Я должен был получить там автомобиль и на нем поехать в Республику Крым.

Но чаще всего жертвами Жиковича были женщины. Иногда буквально дети. Эта студентка Волгодонского колледжа тоже должна была взорваться.

— Мне сказали, это на Украину ушло. Мне сказали, там это считается предательством Родины, тебя посадят на десять лет. Родителям нельзя говорить, потому что если ты им скажешь, они будут считаться как соучастники, их тоже посадят.

Жикович любил свою работу. Любил убивать.

«Я живу этим. Было такое, что я и дерьмом обмазывался, зубы выбивал, делал из себя бомжа, чтобы меня не заметили» — рассказывает он.

А еще он любил деньги. После неудачного покушения на Героя России Темерлана Абуталимова не мог спать, думая, как сделать так, чтобы не возвращать аванс.

«Я сейчас ничего не делаю, я сплю плохо, я не ем ни фига! Потому что я занимаюсь только доказательством, что он или 200, или 300. Я все, ну, потому что нужно деньги отдавать!» — говорит Жикович.

И вот теперь такие персонажи делят рынок кол-центров, взрывая конкурентов в некогда самом безопасном месте Европы. Внутренний конфликт Зеленского и Буданова вышел далеко за пределы Украины, и теперь Западу будет очень сложно делать вид, что ничего особенного не происходит.

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* — организация внесена в перечень террористических и экстремистских на территории РФ.

** — организация признана террористической и запрещена на территории РФ