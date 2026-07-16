Верховная рада утвердила 16 новых министров правительства Украины

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

В список не вошли главы Минобороны и МИД, поскольку их кандидатуры должен представить президент Украины.

Верховная рада утвердила назначение 16 министров на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Верховная рада Украины проголосовала за назначение министров нового состава правительства, за исключением руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Информация об этом свидетельствует из трансляции телеканала «Рада».

За утверждение кандидатур проголосовали 264 депутата, против выступили 15, воздержались 19 парламентариев, еще 20 не принимали участия в голосовании.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах сменить состав всего правительства. Накануне он назвал Сергея Корецкого, генерального директора «Нафтогаз Украины», наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра.

Верховная рада поддержала назначение. За Корецкого проголосовали 289 депутатов, один выступил против, семеро воздержались, еще 21 парламентарий не участвовал в голосовании.

После назначения премьер внес в парламент пакет из 16 кандидатур на должности министров. В него не вошли главы Минобороны и МИД, поскольку их кандидатуры должен представить президент Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кадровые изменения в украинском правительстве не имеют принципиального значения для хода специальной военной операции. По словам Пескова, для Москвы важнее, когда украинская сторона будет готова принять решения, необходимые для мирного урегулирования и завершения боевых действий.

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